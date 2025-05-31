Elazığ Borsa Heyeti TOBB Görüştü

ELAZIĞ TİCARET BORSASI TOBB 81. GENEL KURULUNA KATILDI

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB’nin 81’inci Genel Kuruluna katıldı. Heyet, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Dumandağ, Meclis Başkanı Aydın Torgut, Borsa Meclis Üyesi ve TOBB Genel Kurul Delegesi Ekrem Sis, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ayaz ve Genel Sekreter Murat Çiçek, Ankara’da düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 81. Genel Kuruluna katılım sağladı.

GENEL KURULDA EKONOMİK GÜNDEM ELE ALINDI

Genel Kurulda hesapları inceleme, mevzuat, ekonomik raporlar, dileklerin değerlendirilmesi, Avrupa Birliği uyumu, dış ilişkiler, vergi ve ekonomi politikası gibi konular üzerinde sunuşlar yapıldı. Toplantı boyunca, Türkiye’nin ekonomik durumu ve TOBB camiasının çalışmaları üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

HİSARCIKLIOĞLU İLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

TOBB 81. Genel Kurulu çerçevesinde, Elazığ Ticaret Borsası Yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile görüştü. Bu toplantıda, Elazığ iş dünyasının ihtiyaçları, devam eden borsa projeleri ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek faaliyetler hakkında bilgi alındı. Heyet, Başkan Hisarcıklıoğlu’na gösterdiği misafirperverlik ve destekleri için teşekkür etti.