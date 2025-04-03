Elazığ’da 100 Yıllık Kahve Makinesi İlgi Görüyor

ELAZIĞ’DA TARİHİ KAHVE MAKİNESİ

Elazığ’da bir evin bodrum katında yıllarca tutulan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen eski kahve makinesi, nostaljik görüntüsü ile dikkat çekiyor. Esnaf Hasan Tuzcu, bu makinenin hala sağlıklı bir şekilde çalıştığını ve birçok müşterinin bu özel deneyimi yaşamak için kahve almak amacıyla dükkanına geldiğini aktarıyor.

NOEL İLGİ GÖRÜYOR

Yaklaşık 100 yıllık olan bu tarihi kahve makinesi yeniden çalıştırılarak Elazığlıların beğenisine sunuldu. Dış kaplaması ceviz ağacından ve kapak kısmı bakırdan yapılan kahve makinesi, üç bölümden oluşuyor: çekmecesi ile makine dairesi. Mekanizmasının sağlam olduğunu ifade eden Hasan Tuzcu, “Makinemiz Doğu Anadolu’nun en eski kahve makinelerinden biri. Onu bir evin bodrum katında keşfettik ve tahmini olarak 100 yıllık olduğunu düşünüyoruz. Mekanizması hala çok iyi çalışıyor ve kahveyi eşsiz bir lezzetle çekiyor” diyor.

TARİHİ DENEYİM SÜRECEK

Nostaljik bir kahve deneyimi yaşamak isteyenler için tarihi kahve makinesi geleneksel lezzetleri modern zamanda yaşatmaya devam ediyor. Tuzcu, “Kahve makinemiz, Doğu Anadolu’nun en eski kahve makinesi. Dış kısmı ceviz, kapak kısmı bakırdan oluşuyor. Makinemiz, en alt katı, çekmecesi ve makine dairesi olmak üzere üç kattan oluşuyor. Makineyi evin bodrumundan çıkardık. Mekanizması çok iyi çalışıyor ve kahveyi çok lezzetli bir şekilde çekiyor. Birçok müşteri makinemizi görmek için kahve almak üzere geliyor. Bayağı popüler bir makine oldu. Ramazan ayı boyunca da bu makinemizden kahvelerimizi çekmeye devam edeceğiz” şeklinde belirtiyor.