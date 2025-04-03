Elazığ’da 100 Yıllık Nostaljik Kahve Makinesi

TARİHİ KAHVE MAKİNESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Elazığ’da bir evin bodrum katında yıllardır saklanan ve yaklaşık 100 yıl geçmişe dayandığı düşünülen bir kahve makinesi, yeniden çalıştırılarak ilgi çekici bir deneyim sunmaya başladı. Esnaf Hasan Tuzcu, makinenin hala işlevsel olduğunu ve çeşitli lezzetleri tatmak isteyen müşterilerin bu özel deneyimi yaşamak üzere buraya geldiğini aktardı.

NOSTALJİK DENEYİM SUNUYOR

Tarihi kahve makinesi, dış kısmı ceviz ağacından yapılıp kapak kısmı bakır malzemeden oluşmasıyla dikkat çekiyor. Çekmecesi ve makine dairesi olmak üzere üç bölümden oluşan bu nostaljik ürün, vatandaşların ilgisini çekiyor. Tuzcu, “Makinemiz Doğu Anadolu’nun en eski kahve makinelerinden biri. Bodrum katında bulduğumuz bu makinenin yaklaşık 100 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Mekanizması hala mükemmel bir şekilde çalışıyor ve kahveyi eşsiz lezzetle sunuyor” diye belirtti.

İLGİ BÜYÜK

Elazığ’da nostaljik kahve deneyimi arayanlar için tarihi makine, geleneksel tatları modern zamana taşıyor. Tuzcu, “Kahve makinemiz, Doğu Anadolu’nun en eski kahve makinelerinden biri. Evin bodrumundan çıkardığımız bu makine, en alt katı, çekmecesi ve makine dairesi ile 100 yıllık bir tarihi barındırıyor. Mekanizması hâlâ çok iyi çalışıyor ve kahveyi lezzetli bir şekilde hazırlıyor. Müşterilerimizin çoğu bu makineyi görüp kahve almak için buraya geliyorlar. Bayağı popüler bir makine haline geldi” ifadesini kullandı.

– ELAZIĞ