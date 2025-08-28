Elazığ’da 17 Milyon Sazan Üretildi

ELAZIĞ’DA SAZAN BALIKLARI ÜRETİMİ VE DAĞITIMI

Elazığ’daki Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda üretilen 17 milyon sazan, iç sulardaki balık takviyesinde kullanılmak üzere hazırlanmaktadır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklama yaparak, “Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi” kapsamındaki üretim sürecinin nasıl ilerlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, üretilen 17 milyon yavru sazanın bölgedeki su ürünleri kaynaklarını koruma ve geliştirme amacıyla farklı illere nakline başlandığı ifade edildi.

YAVRU SAZANLARIN GÖNDERİM PLANI

2025 yılı balıklandırma programına göre, Elazığ dahil 15 ile ve kardeş ülke Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne üretilen yavru sazanların gönderilmesi hedefleniyor. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu kapsamda, sorumluluk alanı içinde kalan bölgelere 16 milyon 750 bin, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne ise 250 bin olmak üzere toplam 17 milyon yavru sazan balığının gönderilmesi hedeflenmektedir.” Ayrıca, 2025 yılı içinde Elazığ’daki doğal göl ve baraj göllerine toplam 5 milyon 786 bin sazan yavrusu bırakılacağı belirtildi.

ÖZLÜCE BARAJ GÖLÜ’NDE YAVRU SAZAN BIRAKILIYOR

Özlüce Baraj Gölü’nün Perisuyu üzerinde HES amaçlı kurulduğu, gölde 24 adet ağ kafeste alabalık tesisi bulunduğu ve yıllık kapasitesinin 2 bin 650 ton olduğu aktarıldı. Bu baraj göllerinin doğal balık stoklarını artırmak amacıyla her yıl sazan balığı yavrusu bırakılıyor. Kurum müdürleri ve teknik personelin katılımıyla birlikte Özlüce Baraj Gölü’ne 35 bin yavru sazan balığı bırakıldığı bilgisi de verildi.