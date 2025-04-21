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Elazığ’da 2 Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

KAZA DETAYLARI

Elazığ’da akşam saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay, Adnan Kahveci Bulvarı’nda gerçekleşti. 23 AFA 337 plakalı otomobil, henüz sürücüsünün kimliği bilinmeyen bir başka araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 23 AFA 337 plakalı otomobil ters dönerek yolda devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı durumda bulunan iki kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın nedenleri ile ilgili inceleme başlatıldı.

HABER GÜVENİLİRLİĞİ

Kaza ile ilgili detaylar ve gelişmeler takip ediliyor. Yaralılara acil şifalar diliyoruz.

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