Haberler

Elazığ’da 2025 Bitkisel Üretim Toplantısı Yapıldı

TOPLANTIYI DÜZENLEYEN KURUMUN AMAÇLARI

Elazığ’da, 2025 yılı bitkisel üretim verilerinin değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı yapıldı. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu toplantının amacı, tarım ürünlerinin ekiliş ve verim tahmin çalışmaları ile tarımsal envanterin oluşturulması ve tarımla ilgili istatistiki verilerin zamanında toplanmasını sağlamaktır.

KOMİSYON KARARLARI GÖRÜŞÜLDÜ

“İstatistik Bilgi Sistemi Girişine İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda düzenlenen toplantıda, rekolte tahmini yapılmayan bitkisel ürünler için yönergeye uygun olarak ilgili müdür yardımcıları, şube müdürleri ve diğer birimlerin katılımıyla oluşturulan komisyon kararları devreye alındı, detayları ele alındı ve onaylandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Yüksek Seçim Kurulu, Talebi Reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline yönelik talebi geri çevirdi. CHP'li akademisyen, süreç için tekrar kurultay yapılmasını istemişti.
Haberler

Bağ Kuramayanlar Bağımlılığa Yöneliyor

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, hızlı tüketim çağının etkileriyle birlikte bireylerin sosyal bağ kurma zorluğunun bağımlılıklara yönlendirdiğini belirtti. Hızlı haz arayışı bu durumu tetikliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.