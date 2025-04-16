Elazığ’da 2025 Bitkisel Üretim Toplantısı Yapıldı

TOPLANTIYI DÜZENLEYEN KURUMUN AMAÇLARI

Elazığ’da, 2025 yılı bitkisel üretim verilerinin değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı yapıldı. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu toplantının amacı, tarım ürünlerinin ekiliş ve verim tahmin çalışmaları ile tarımsal envanterin oluşturulması ve tarımla ilgili istatistiki verilerin zamanında toplanmasını sağlamaktır.

KOMİSYON KARARLARI GÖRÜŞÜLDÜ

“İstatistik Bilgi Sistemi Girişine İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda düzenlenen toplantıda, rekolte tahmini yapılmayan bitkisel ürünler için yönergeye uygun olarak ilgili müdür yardımcıları, şube müdürleri ve diğer birimlerin katılımıyla oluşturulan komisyon kararları devreye alındı, detayları ele alındı ve onaylandı.