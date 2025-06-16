Elazığ’da 213 Olay Ve 212 Yakalanma

SON HAFTADA MEYDANA GELEN OLAYLAR

Elazığ’da son bir haftada 213 olay yaşandı ve bu süreçte 212 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ Valiliği, yaptığı açıklamada asayiş verilerini duyurdu. Geçtiğimiz hafta içerisinde toplamda 213 olayın kayıtlara geçtiği belirtiliyor.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Asayiş uygulamalarında, 66 bin 38 şahıs ve 44 bin 777 araç kontrol edildi. Aranması olan 404 şahıs gözaltına alınırken, bunlardan 24’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 238’ine cezai işlem uygulanırken, 315 araç trafikten men edildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde çeşitli silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

TRAFİK KAZALARI VE KAYBOLAN ŞAHISLAR

Gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra, son haftada kentte meydana gelen 35 trafik kazasında toplam 56 kişi yaralandı. Ayrıca, kaybolan 12 şahıs ile 4 motosiklet ve 1 otomobilin bulunduğu ifade edildi. Yapılan tüm bu uygulamalar ve denetimler, şehirdeki asayişin sağlanmasına yönelik önemli bir katkı sunuyor.