Haberler

Elazığ’da 223 Okul Önü Denetlendi

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Elazığ’da yapılan denetimlerde, okul önleri ve çevreleri kontrol edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, okul çevresindeki güvenliği sağlamak için denetimlerine devam ediyor.

Ekip Çalışmaları

Dün gerçekleştirilen uygulamada, 59 ekip ve 138 personel ile toplam 223 okul önü ve çevresinde denetimler yapıldı. Bu denetimler esnasında şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları, metruk binalar ve iş yerleri kontrol edildi.

Cezalar ve Trafikten Men

Denetimlerde, 3 servis aracına idari para cezası uygulandı. Bunun yanında, yapılan incelemeler sonucunda 1 araç trafikten men edildi. Elazığ’da gerçekleştirilen bu uygulamalar, güvenliği artırmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sivasspor Samsunspor’la Deplasmana Çıkıyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde hazırlıklar sürecek.
Haberler

Muş’ta Engelliler Haftası Etkinliği Yapıldı

Muş'ta Engelliler Haftası etkinliğinde özel bireyler sahne alarak izleyicilerden alkış topladı. Okul Müdürü etkinliğin sosyal yaşama katılımı artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.