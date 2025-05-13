Elazığ’da 223 Okul Önü Denetlendi

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Elazığ’da yapılan denetimlerde, okul önleri ve çevreleri kontrol edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, okul çevresindeki güvenliği sağlamak için denetimlerine devam ediyor.

Ekip Çalışmaları

Dün gerçekleştirilen uygulamada, 59 ekip ve 138 personel ile toplam 223 okul önü ve çevresinde denetimler yapıldı. Bu denetimler esnasında şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları, metruk binalar ve iş yerleri kontrol edildi.

Cezalar ve Trafikten Men

Denetimlerde, 3 servis aracına idari para cezası uygulandı. Bunun yanında, yapılan incelemeler sonucunda 1 araç trafikten men edildi. Elazığ’da gerçekleştirilen bu uygulamalar, güvenliği artırmayı hedefliyor.