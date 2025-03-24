Elazığ’da 23. Sahur Halayı Etkinliği

RAMAZAN ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Elazığ’da Ramazan ayının 23. gününde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan birçok kişi eş zamanlı olarak halay çekip çiftetelli oynadı. Geleneksel hale gelen 23. sahur halayı etkinliği, Elazığ’da her yıl olduğu gibi bu sene de gerçekleştirildi.

MÜZİK İLE COŞKU ARTTI

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, saat 23.23’te davul ve klarnetlerin sesiyle coşkulu anlar yaşadı. Yüzlerce kişi, müzik eşliğinde birlikte halay çekerken aynı zamanda çiftetelli oynadı. Uzun bir halay kuyruğu oluşturan katılımcılar, meşalelerle aydınlattıkları alanda renkli görüntüler oluşturdu.