Elazığ’da 230 Olayda 277 Kişi Yakalandı

ASAYİŞ OLAYLARI VE TUTUKLAMALAR

Elazığ’da son bir hafta içinde gerçekleşen 230 asayiş olayında toplamda 277 kişi yakalandı. Elazığ Valiliği, 24-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında kaydedilen haftalık asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bu süreçte, 29 kişi tutuklandı.

DENETİMLER VE CEZALANDIRMALAR

Yürütülen çalışmalarda, 60 bin 721 şahıs ve 24 bin 406 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan 2 bin 447’sine cezai işlem uygulanırken, 181 araç da trafikten men edildi. Yapılan denetimlerin yanı sıra, çeşitli suçlara karışmış bireyler ve uyuşturucu madde bulgularına da ulaşıldı.

UYUŞTURUCU VE SILAH ELE GEÇİRİLMELERİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda; 5 adet tabanca, 7 adet tüfek, 42 adet fişek ile birlikte 8,49 gram esrar, 14,2 gram kubar esrar, 78,7 gram metamfetamin, 261,78 gram bonzai ve 2 gram kokain gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca, 58 adet mühimmat, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve kaçak olarak 65 bin 800 adet makaron da bulundu.

TRAFİK KAZALARI VE YARALANMALAR

Bu dönemde kent genelinde meydana gelen 44 adet trafik kazasında ise toplam 76 kişinin yaralandığı bildirildi. Elazığ’daki asayiş durumu büyük bir titizlikle izlenmeye devam ediyor.