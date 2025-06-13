Elazığ’da 242 kaza gerçekleşti

ELAZIĞ’DA KAZA BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Elazığ’da mayıs ayında meydana gelen trafik kazaları, kentin güvenliği üzerine dikkate değer rakamlar sundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre, bu ay içinde kentte toplam 242 kaza gerçekleşti. Bu kazalarda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 171 kişinin yaralandığı bildirildi.

SÜRÜCÜ HATALARI ÖNE ÇIKIYOR

Kazaların detaylarına bakıldığında, toplam 115’inin yaralanmalı, 127’sinin ise maddi hasarlı olduğu görülüyor. Trafik kazalarının en sık nedenleri arasında sürücü hataları başı çekiyor. Bu hatalar şu şekilde sıralanıyor: “Yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak. Şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak. Arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur ikazında durmamak. Taşıt giremez uyarısı bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek. Alkollü araç kullanmak, aşırı hız, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek.”

Bu istatistikler, Elazığ’da trafik güvenliğinin artırılması için gereken önlemlerin alınması gerekliliğini vurguluyor.