Elazığ’da 257 Olay, 22 Tutuklama

HAFTALIK ASAYİŞ VERİLERİ

Elazığ’da geçtiğimiz hafta içinde toplam 257 asayiş olayı meydana geldi. Bu olaylar neticesinde 136 kişi yakalandı, bunlardan 22’si tutuklandı. Elazığ Valiliği, 10-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yaşanan asayiş olaylarıyla ilgili verileri paylaştı. Kent genelindeki bu olaylar kapsamında yapılan denetimlerde 60 bin 682 şahıs ve 25 bin 162 araç kontrol edildi.

ARAÇ DENETİMİ VE CEZALAR

Denetim sırasında kontrol edilen araçlardan 3 bin 681’ine cezai işlem uygulandı ve 259 araç trafikten men edildi. Gerçekleştirilen asayiş çalışmaları dahilinde ise çeşitli suç unsurları ele geçirildi. 7 tabanca, 5 tüfek, 9 fişek ve 2 kesici alet gibi silahların yanı sıra; 4,459 gram kubar esrar, 15,53 gram metamfetamin, 67,72 gram bonzai, 9 gram bonzai hammaddesi, 5,12 gram kokain ve 6 gram taş kokain bulunarak confiscated.

KAÇAK MALZEMELERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Ayrıca, 311 adet sentetik ecza ve ecstasy, 71 kök kenevir, 209 gram kannabinoit maddesi ele geçirildi. Kaçak malzemeler arasında ise 23 bin 40 adet makaron, 1 dedektör, 5 adet muhtelif kazı malzemesi, 7 kilo kaçak çay malzemesi ve 50 paket bandrolsüz sigara yer aldı. Elazığ’da asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen bu çalışmalara hız verileceği belirtiliyor.