Elazığ’da 261 Olay, 26 Tutuklama

ASAYİŞ OLAYLARI VE YAKALAMALAR

Elazığ’da son bir haftada meydana gelen 261 asayiş olayı sonucunda 183 kişi yakalanırken, bunlardan 26’sı tutuklandı. Elazığ Valiliği, 17-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan haftalık asayiş verilerini kamuoyuna duyurdu. Bu dönemde kent genelindeki olaylar ve yakalamalar detaylı bir şekilde analiz edildi.

DENETİMLER VE CEZALAR

Yapılan çalışmalar kapsamında 59 bin 667 şahıs ve 25 bin 450 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 503’üne cezai işlem uygulandı ve 213 araç trafikten men edildi. Bu denetimlerin amacı, kentteki güven ortamını artırmak ve yasalara uyumu sağlamak.

KAÇAK İLAÇLAR VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda 6 tabanca, 1 tüfek, 34 fişek, 4 kesici alet, 301,12 gram kubar esrar, 1008,90 gram esrar, 20,2 gram metamfetamin, 1.878,89 gram bonzai ve 98,86 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Ayrıca, 272 adet sentetik ecza ve ecstasy, 2 kök kenevir ve 221 gram kannabinoit maddesi elde edildi. Kaçakçılık faaliyetleri sonucu 2 milyon 76 bin 400 adet makaron, 435 paket sigara, 50 puro, 500 filtreli ağızlık, 24 sigara tabakası, 4 cep telefonu, 4 emtia, hırsızlık kaydı olan 1 motosiklet ve inşaat demiri gibi malzemeler de yakalandı.

TRAFİK KAZALARI

Bu süreçte meydana gelen 42 trafik kazasında 75 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kent genelindeki bu kazaların azaltılması için önleyici tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.