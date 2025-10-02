Elazığ’da 3 Metre Yükseklikten Düşen Çocuk Yaralandı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Elazığ’da, 3 yaşındaki bir çocuk 3 metre yüksekten düştü ve yaralandı. Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi’nde bulunan 10007. Sokak’ta meydana geldi.

Çocuğun Durumu ve Müdahale

Alınan bilgilere göre, 3 yaşındaki S.B., balkondan düşerek yaralandı. Düşmeyi fark eden aile bireyleri, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ve burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.