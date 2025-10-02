Haberler

Elazığ’da 3 Metre Yükseklikten Düşen Çocuk Yaralandı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Elazığ’da, 3 yaşındaki bir çocuk 3 metre yüksekten düştü ve yaralandı. Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi’nde bulunan 10007. Sokak’ta meydana geldi.

Çocuğun Durumu ve Müdahale

Alınan bilgilere göre, 3 yaşındaki S.B., balkondan düşerek yaralandı. Düşmeyi fark eden aile bireyleri, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ve burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çağla Şıkel’in Kahvaltı Tabağı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Çağla Şıkel'in sosyal medya paylaşımındaki kahvaltı tabağı tartışma yarattı. Minimalist sunumda yer alan kaju, ceviz ve egzotik meyveler, kullanıcılar arasında farklı görüşler ortaya çıkardı.
Haberler

Laguardia Havalimanı’nda Uçak Çarpışması Yaşandı

New York'taki LaGuardia Havalimanı'nda iki Delta Air Lines uçağı taksi sırasında çarpıştı. Olayda iki yolcu yaralandı ve kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.