Elazığ’da 30 Ağustos Turnuvası Yapıldı

ZAFER BAYRAMI KAPSAMINDA DART VE BİLARDO TURNUVALARI

Elazığ, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde düzenlenen dart ve bilardo turnuvalarına ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikler, genç sporcular arasındaki rekabete sahne oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen bu turnuvada, sporcular hem eğlenceli anlar yaşadı hem de milli birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha hissetti. Müsabakalar, Yaşayan Stadyum Dart Salonu ve Bilardo Salonunda yapıldı.

DART VE BİLARDO TURNUVALARI DETAYLARI

Dart turnuvasında minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde toplam 50 sporcu yer aldı. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvası ise 35 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuvaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

EREN’DEN TEŞEKKÜR VE TEBRİK

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük sembollerinden biridir. Biz de bu anlamlı günü sadece törenlerle değil, sporun birleştirici gücüyle de taçlandırmak istedik. Dart ve bilardo turnuvalarımıza katılan ve dereceye girerek gururumuz olan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.