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Elazığ’da 30 Yaşında Kişi Ölü Bulundu

OLAY YERİNDE HAREKETSİZ BULUNDU

Elazığ’da 30 yaşındaki bir birey, boş bir arazide ölü olarak bulundu. Olay, Doğukent Mahallesi’nde yer alan arazide gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bölgeden geçen bir vatandaş yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti ve durumu hemen polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.

SAVCILIK VE POLİS İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler, yerde yatan Muhammet Gül’ün (30) yaşamını yitirdiğini tespit etti. Şüpheli ölüm üzerine cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Gül’ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili yürütülen inceleme devam ediyor.

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