“Elazığ’da 300 Yıllık Kur’an-ı Kerim”

ELAZIĞ’DA TARİHİ KUR’AN-I KERİM

Elazığ’da 300 yıldır korunan altın varaklı el yazması Kur’an-ı Kerim dikkat çekiyor. Reşat Zırhlı isimli bir kişi, babasından miras kalan bu nadide eseri uzun zamandır saklıyor. Reşat Zırhlı, Türkiye’de sadece 3 ya da 4 adet bulunan bu el yazması Kur’an-ı Kerim’in önemine vurgu yapıyor.

ELLERİMDE 300 YILLIK BİR GEÇMİŞ VAR

Reşat Zırhlı, “Bu Kur’an-ı Kerim dedemden babama kalmış. Benim dedeme de babasından kalmış. 3 asırlık bir geçmişi var. Bütün yazıları altın varaklıdır. Babam vefat etmeden bana hediye etmişti. Sergilenebileceği bir yere vermek istiyorum, sergilenmesini isterim.” diyor. Zırhlı, insanların bu Kur’an-ı Kerim’i görmek için sıkça sorular sorduğunu belirtiyor.

DAHA FAZLA İLGİ GÖRÜYOR

Nadide el yazmasının, sadece Türkiye’de birkaç tane bulunmasından dolayı büyük bir ilgi gördüğünü belirten Zırhlı, “Zaten ülkemizde bu özellikte en fazla 3 ya da 4 tane vardır. Ben araştırdım, görenler hayran kalıyor. El yazması olmasından dolayı ilgi görüyor” şeklinde açıklama yapıyor. Bu tür eserlerin korunması ve sergilenmesi, tarih ve kültür açısından büyük bir önem taşıyor.