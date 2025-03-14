Elazığ’da 3010 Dönüm Davası Sonuçlandı

DAVANIN KAZANILMASI VE TAPULARIN DAĞITILMASI

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, kamu binaları ve binlerce konutun bulunduğu 3010 dönümlük arazide 5129 hak sahibinin tapularını alması için süren 73 yıllık dava, vatandaşların lehine sonuçlandı. Davayı kazanan hak sahipleri, uzun bir bekleyişin ardından arazilerinin tapusuna kavuşma fırsatı bulacak. Karakoçan Mal Müdürü Mesut Yücel, kamuoyunda “3010 dönüm davası” olarak bilinen davanın 500 parselden oluşan bir alanı kapsadığını ifade etti.

Arazilerin Ekonomik Değeri ve Hak Sahipleri

Yücel, ilçe merkezinin yarısını kapsayan davaya konu arazilerde yaklaşık 3 bin konut ile kamu binaları, yollar ve kamuya açık alanların yer aldığını belirtti. Arazinin ekonomik değerinin 100 milyon Euro’nun üzerinde olduğunu tahmin ettiklerini aktaran Yücel, “Bu dava 5 bini aşkın malik ve hissedarı kapsıyor. 1 kişi en az 5 kişilik bir aileyi temsil ediyor. Dolayısıyla yaklaşık 25 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren bir dava. Bu sayı, Karakoçan ilçesinin yerleşik nüfusuna eşit” dedi.

Davanın Tarihçesi ve Kadastro Çalışmaları

Davanın kökeninin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi ve öncesine dayandığını belirten Yücel, Cumhuriyet’in ilanı ve Kurtuluş Savaşı’na verdikleri destek nedeniyle devlet tarafından 15 köyü kapsayan arazilerin hak sahiplerine verildiğini aktardı. Ancak zamanla “ağa” olarak tanımlanan kişiler bu imtiyazı kötüye kullanarak halkı mağdur etti. Devlet, halkı korumak amacıyla bu arazileri parasını ödeyerek kamulaştırdı.

Bununla beraber, 1984-1986 yıllarında bölgede kadastro çalışmaları başlatıldığını anlatan Yücel, bu çalışmaların, taşınmazların sınırlarını ve malik durumlarını resmi kayıtlara bağlamayı amaçladığını ifade etti. Davanın seyrinin karmaşık hale geldiğini de belirterek, “Alanın büyüklüğü, hissedar sayısı ve belgelerdeki karışıklıklar nedeniyle mesele içinden çıkılmaz bir boyut aldı” şeklinde konuştu.

Karakoçan Adliyesi’nde Gerçekleşen Karar Durumu

Günün karar duruşması için Karakoçan Adliyesi’nde görevli Kadastro Mahkemesi Hakimi Mehmet Emre Erdemir, önemli bir adım atarak 1000 klasörden oluşan dava dosyasını inceledi. Hakim, hak sahiplerine tapularının verilmesi yönünde kararını açıkladı. Davayı kazanan 5129 hak sahibi, yıllar sonra arazilerinin tapularına sahip olma imkânı sunuldu.

Hak sahipleri arasında yer alan 81 yaşındaki Rıza Bulut, tapusuz bir arazide evinin bulunduğunu ve bu yüzden uzun yıllar herhangi bir işlem yapamadığını belirtirken, “Karardan dolayı mutluyuz. Buna sebep olanlardan Allah razı olsun. Tapumuzu alacağımız için seviniyoruz” dedi. 85 yaşındaki Nuri Gönül ise, “Yıllarca bu dava çözülmedi. Bugün hakim bey bu davayı çözüme kavuşturdu, Allah razı olsun. İnşallah herkes tapusunu alacak ve evinde rahat oturacak” diye konuştu.

73 Yıllık Sürecin Sonuçlanması

Karakoçan Mal Müdürü Yücel, 73 yıllık sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanmasının ilçe halkını mutlu ettiğini ifade etti. Yücel, “Vatandaşların haklarına kavuşması hem ülkemiz hem milletimiz hem de ilçemiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bugün nihayetlenen bu dava sonucunda hak sahipleri, tapularını aldıklarında alanın tamamı imara açılacak, bu da Karakoçan ve ülkemiz için önemli bir katma değer yaratacak” şeklinde tamamladı.