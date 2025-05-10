Elazığ’da 4 avukatla 7 şüpheli

Elazığ merkezli düzenlenen operasyon, dolandırıcılıkla mücadele çerçevesinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

HAZIRLIK AŞAMASI

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya platformları aracılığıyla mağdurlarla iletişime geçen dolandırıcıların izleri sürüldü. Bu kişiler, kendilerini farklı avukat isimleriyle tanıtarak çeşitli hukuki hizmetler sunduklarını iddia etti. “İcra takibi, Anayasa Mahkemesi başvurusu, tazminat davası ve kaybedilen davaları tekrar kazanma” vaatleri ile mağdurlardan büyük miktarlarda harç parası ve dava ücreti talep eden şüphelilerin, kaybedilmiş davaları kazanılmış gibi gösterdikleri ortaya çıktı.

OPRASYONUN DETAYLARI

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ve Keban İlçe Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyon ile Elazığ, Mersin, Gaziantep, İzmir, Çorum ve Mardin’deki belirlenen adreslere anlık müdahalede bulundu. Nitelikli dolandırıcılık suçlarına karşı yürütülen bu kapsamlı çalışma sonucunda, 4’ü avukat toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 9 cep telefonu ve 6 sim kart ele geçirildi.

ADLİ SÜRECİN İŞLEYİŞİ

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme önüne çıkan şüpheliler, hakimlik kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu süreç, dolandırıcılıkla mücadelede alınan önlemlerin ve yasal işlemlerin ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor.