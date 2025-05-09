Elazığ’da 4 Kişi Sütlü Kahveden Zehirlendi

ZEHİRLENME OLAYI

Elazığ’da, içtikleri sütlü kahve nedeniyle zehirlenen 2’si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Ulukent Mahallesi Kervan Sokak’ta gerçekleşti.

SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi, içtikleri sütlü kahveden zehirlendi. Mideleri bulanan bireyler, durumu acilen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, zehirlenen vatandaşları ambulanslarla hastaneye taşıdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Zehirlenen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.