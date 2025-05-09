ELAZIĞ’DA 41 MİLYON LİRA DESTEK

ELAZIĞ’DA KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA ÖNEMLİ DESTEK

Elazığ’da Tarım ve Orman Bakanlığı, küçükbaş hayvancılığa toplamda 41 milyon 905 bin lira destek sağlıyor. Bu destek, Türkiye’de hayvancılığın sürdürülebilirliğine yönelik devam eden çalışmaların bir parçası olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda bakanlık, hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çok önemli olan ‘Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’ni 2011 yılından itibaren Elazığ’da uygulamaya devam ediyor.

PROJE KAPSAMINDA GELİŞMELER

Projenin ilk aşaması, Şavak Akkaraman ırkından 6 bin hayvanla başladı. Bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle projeyi sürdürüyor. Proje sayesinde, işletmelerde verim kayıtları tutuluyor ve gen kaynakları korunarak kaliteli damızlık hayvan üretimi yapılıyor. İlk olarak Elazığ merkezde 4 ve Karakoçan’da 1 olmak üzere toplam 5 proje ile başlatılan çalışmalar, 2023 yılında eklenen 3 yeni proje ile toplam 8 projeye ulaşmış durumda.

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden öğretim görevlileri ve Elazığ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne bağlı veteriner hekimler tarafından yürütülen projelerde toplam 48 bin dişi ve 2 bin 400 erkek küçükbaş hayvan bulunuyor. Bu sürülerden 162’sinin elit, 117’sinin ise taban statüsünde olduğu belirtiliyor. Ayrıca, 2024 yılı itibariyle bu proje kapsamında yetiştiricilere yapılan toplam destek ödemesi 41 milyon 905 bin 625 lira olarak kaydedildi.