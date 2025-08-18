Elazığ’da 5 Araçta 3 Yaralı

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında toplam beş otomobil yer aldı ve bu kazada üç kişi yaralandı. Olay, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kazaya karışan araçlar arasında, sürücülerinin kimliği henüz tespit edilemeyen 23 DM 833 ve 23 AFF 402 plakalı otomobiller ile SNI7 RDU yabancı plakalı bir otomobil ve plakası bilinmeyen iki otomobil bulunuyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası hemen ihbarda bulunuldu ve olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan üç kişi, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere taşındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

GERGİNLİK POLİS TARAFINDAN SAKİNLİĞE KAVUŞTURULDU

Kaza sonrasında sürücüler arasında gerginlik meydana geldi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle bu gerginlik sona erdi. Kazanın nedenleriyle ilgili araştırmalar devam ediyor.