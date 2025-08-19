Haberler

Elazığ’da 5 Kişi Yaralandı

OTOMOBİL DEVRİLDİ, 5 YARALI

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 AEF 667 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Karagedik mevkisinde kontrolsüz bir şekilde devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucunda otomobilin içindeki 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardıktan sonra, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldılar.

