Elazığ’da 7 Kişi Yaralandı, Kaza

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Elazığ’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, Kuzeyçevre yolu Şahinkaya Mahallesi yol ayrımında gerçekleşti.

KAZADA YARALANANLAR VE MÜDAHALE

Edinilen bilgiye göre, A.F. kontrolündeki 44 AGJ 430 plakalı otomobil, 34 ANE 770 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan bir kişi, ekiplerin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

TEDAVİ VE İNCELEME

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi ve tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili gerekli inceleme başlatıldı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Hazırlanıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp düzenliyor. Takım, üçüncü gününde teknik antrenmanlara başladı ve sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.
Batman 3 Yeni Otobüs Ekledi

Batman Belediyesi, şehir içi ulaşımı güçlendirmek için filosuna 3 körüklü otobüs kattı. Vali Canalp, bu araçların hijyen ve konfor standartlarını yükselttiğini açıkladı.

