Elazığ’da 7 Mayıs Hava Durumu: Parçalı Bulutlu

ELAZIĞ’DA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Türkiye’nin 11 ilinde devam eden sarı kodlu fırtına ve sağanak yağış uyarısı, Elazığ’da da etkisini gösteriyor. Dışarı çıkmadan önce hava koşullarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, 7 Mayıs Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerini takip ediyor. Peki, 7 Mayıs Çarşamba günü Elazığ’da ne gibi hava koşulları bekleniyor?

METEOROLOJİDEN GÜNCEL TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporlarına göre, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Elazığ’da hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca yağış beklenmiyor ve sıcaklık değerlerinin mevsim normalleri etrafında seyretmesi öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklığı 26 derece, en düşük sıcaklığı ise 10 derece olarak belirtiliyor. Ayrıca rüzgarın güneydoğu yönünden hafif bir şekilde esmesi bekleniyor. Nem oranının yaklaşık yüzde 59 civarında olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde serin bir hava hâkim olurken, öğle saatleriyle birlikte sıcaklıkların artacağı biliniyor. Elazığ hava durumu bu şekilde bekleniyor.