Elazığ’da 70 Kiloluk Genç İştahlı

GENÇ YEMEK YARIŞLARINDA DİKKAT ÇEKİYOR

Elazığ’da 70 kilo ağırlığındaki genç, yemek yeme konusundaki iştahıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 15 lahmacunu tek başına yiyebilmesi ve 110 kiloluk rakipleriyle yarışlara katılmasıyla çevresindeki herkesin ilgisini topluyor. 18 yaşındaki Veysel Güler, bu yeteneğiyle ailesini ve arkadaşlarını oldukça şaşırtıyor.

YEMEK, ONUN İÇİN BİR HOBİ

Güler, yemek yeme alışkanlığının bir hobi hâline geldiğini belirtiyor. “Yemeye başladığımda, aç olduğumdan daha aç oluyorum” diyor. Yemek yerken iştahının arttığını ifade eden Güler, “70 kiloyum. 15 tane lahmacun yiyeceğim demiştim ve yedim. Yemek yemek benim için bir hobi. Midemin bir garipliği var, iştahım kesilmiyor” şeklinde konuşuyor.

YARIŞMALARDAKİ HAZİNE

İki lahmacun yemeye başladığında açlığının daha da arttığını söyleyen Güler, “İştahım geldikçe geliyor. Ben de yiyorum. Bu şekilde yemek yediğimi görenler benimle yarışmaya giriyorlar” diyor. 110 kiloluk rakipleriyle yaptığı yemek yarışları herkesi şaşırtıyor. Güler, evde yemek pişirilirken özellikle kendisine de ayrı olarak yemek yapıldığını belirtiyor. “Evde tavuk veya pasta yapıldığı zaman bir tane aileye, bir tane de bana yapılıyor. Bizim evde yemek piştiği zaman iki aileye pişiyormuş gibi oluyor” ifadelerini kullanıyor.

ELAZIĞ’DAN YEMEK YETENEĞİ

Elazığ’da yaşayan Veysel Güler, iştahı ve yeteneğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Hem yarışmalarda kazandığı başarılarla hem de yemek konusundaki ilginç hikayeleriyle adından söz ettiriyor.