Elazığ’da 81 Şüpheli Yakalandı

ELAZIĞ POLİSİNCEN HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Elazığ’da polis ekipleri, son bir ay içinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan toplam 81 şüpheliyi yakaladı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. Ağustos ayında gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde, hapis cezası bulunan bu şahıslar güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi.

YAKALANAN ŞAHISLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve burada tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Bunun yanı sıra, aynı ay içinde yapılan uygulamalarda ruhsatsız silah taşıdığı belirlenen 36 kişi de yakalandı.

RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan bu çalışmalarda; 25 adet ruhsatsız tabanca, 246 adet tabanca fişeği, 13 adet tüfek ve 58 adet kartuş ile birlikte toplam 38 adet ruhsatsız ateşli silah ve bunlara ait 304 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında ise gerekli adli işlemlerin yapıldığı ifade edildi.