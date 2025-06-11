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Elazığ’da 95 Mahkum Yakalandı

YAKALANAN ŞAHIS SAYISI VE İŞLEMLER

Elazığ’da mayıs ayı içinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 kişi yakalandı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarla bu şahısların tespit edilip yakalandığını belirtti. Yakalanan kişiler, gerekli işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilip tutuklandı.

RUHSATSIZ SİLAHLARLA İLGİLİ OPERASYONLAR

Vali Hatipoğlu, mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız silah taşıyan 45 kişinin de yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen malzemeler arasında 28 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 253 fişek, 20 tüfek ve 63 kartuş yer alıyor. Toplamda 48 adet ruhsatsız ateşli silah ve 316 fişek bulundu. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler devam ediyor.

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