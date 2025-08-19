Elazığ’da AFAD Eğitimleri Yapıldı

EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ağın ilçesindeki kamu kurumları ve belediye personeline yönelik hem teorik hem de uygulamalı eğitimler gerçekleştirdi. Ağın Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, program, Niyazi Gençosmanoğlu Kültür Merkezi’nde kaymakamlık liderliğinde düzenlendi.

UYGULAMALI EĞİTİMLER VERİLDİ

Eğitimlerin başlangıcında AFAD ekipleri, personele teorik bilgiler sunarak afetlere hazırlığın önemini vurguladı. Programın devamında ise, merkez bahçesinde uygulamalı eğitimlere geçildi. Burada katılımcılara çadır alanı seçimi, çadır kurma yöntemleri, afet durumlarında karşılaşılabilecek sorunlar ve yangına müdahale konuları uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitime, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.