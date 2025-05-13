Elazığ’da Afet Eğitimi Gerçekleştirildi

EĞİTİM ÇALIŞMASI ELAZIĞ’DA GERÇEKLEŞTİ

Elazığ’da, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Keban ve Ağın ilçelerinde bir eğitim çalışması yürütüyor. AFAD Elazığ İl Müdürlüğü’nün uzman personelleri, Ağın ve Keban Kaymakamlıklarında çalışan birim müdürleri ile sivil savunma uzmanları ve amirlerine yönelik bu eğitim programını gerçekleştiriyor.

SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ ÜZERİNE EĞİTİM VERİLDİ

Eğitim çalışmasında, afet ve acil durum hallerinde sivil savunma hizmetleri üzerine bilgiler verilerek, ilgili kurumların sivil savunma planlarının denetimi yapılıyor. Eğitim, katılımcıların acil durumlara hazırlık seviyelerini artırmayı hedefliyor.