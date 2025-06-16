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Elazığ’da Ağaçta Erkek Cesedi Bulundu

ELAZIĞ’DA BULUNAN CANSIZ BEDENİN DURUMU

Elazığ’da, Gümüşkavak Mahallesi’nde bulunan bir ağaçlık alanda, kimliği belirsiz bir erkek cesedi asılı halde bulundu. Olay, bölgeden geçen vatandaşların dikkati sayesinde ortaya çıktı.

OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEME

Olayın ardından, hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği inceleme sonucunda, şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Üzerinde kimlik bulunmayan kişinin cansız bedeni, polis ekipleri ve cumhuriyet savcısının yapmış olduğu incelemelerin ardından, gerekli otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

İNCELEME SÜRECİ BAŞLADI

Bu esnada, olayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı. Olayın sebebi ve cesedin kimliği hakkında bilgi edinmek için çalışmalar devam ediyor.

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