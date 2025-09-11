Elazığ’da Ağustos’ta 299 Kişi Yaralandı

AĞUSTOS AYI KAZA BİLANÇOSU

Elazığ’da ağustos ayında gerçekleşen trafik kazalarında 299 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, bu döneme ait detayları içeren kaza istatistiklerini paylaştı. İstatistiksel verilere göre, toplamda 329 kaza meydana gelirken, bu kazalarda hayatını kaybeden olmadığı dikkat çekti. Kazaların 164’ü yaralanmalı, 165’i ise maddi hasarlı olarak kaydedildi.

SÜREKLİ TEKRARLAYAN SÜRÜCÜ HATALARI

Trafik kazalarında sıkça görülen sürücü hataları arasında yer alan faktörler de belirlenmiş durumda. Bu hatalar arasında “Yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak”, “Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak”, “Şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak” gibi durumlar öne çıkıyor. Ayrıca, “Arkadan çarpma”, “Dönüş kurallarına uymamak”, “Kırmızı ışık veya görevlinin dur ikazında durmamak”, “Taşıt giremez uyarısı bulunan yerlere girmek”, “Yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak”, “Yayalara geçiş hakkı vermemek” de sıklıkla karşılaşılan diğer hatalar arasında.

Alkollü araç kullanma, aşırı hız yapma ve geçme yasağı olan yerlerden geçiş gibi eylemler de kaza riskini artıran unsurlar olarak kayıtlara geçiyor. Ayrıca, hatalı park etme ve yasak olan bölgelere park etme gibi davranışlar da kaza oranlarını yükseltiyor.