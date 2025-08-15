Elazığ’da ANALİG Yarı Final Başladı

ELAZIĞ’DA ANALİG YARI FİNAL HEYECANI

Elazığ, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2. Etap 4. Grup Basketbol Yarı Final organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen genç basketbolcuların bir araya geldiği bu müsabakalar, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15-17 Ağustos tarihleri arasında Ahmet Aytar Spor Salonu’nda düzenleniyor. Organizasyon, Van, Bingöl, Diyarbakır, Malatya, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, Elazığ, Bitlis ve Tunceli’den katılan 8 kadın ile 8 erkek basketbol takımıyla beraber toplamda 192 sporcunun mücadele edeceği bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

REKABET VE DENEYİM FIRSATI SUNUYOR

Yarı final etabı boyunca takımlar, üç gün boyunca sergileyecekleri performanslarla final biletini kazanmak için parkede mücadele ediyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “ANALİG, sporcularımıza hem rekabet ortamı hem de tecrübe kazandırma imkanı sunuyor. Böyle büyük bir basketbol organizasyonuna ev sahipliği yapmak Elazığ için gurur verici. Tüm takımlarımıza başarılar diliyor, centilmence ve fair-play ruhu içinde geçecek bir yarı final diliyorum” ifadeleri yer aldı.

Bu organizasyon, genç sporcuların gelişimine katkı sağlarken, basketbolun yaygınlaşmasına da önemli bir katkıda bulunuyor. Elazığ’daki bu etkinlik, hem yerel hem de ulusal düzeyde dikkat çeken bir spor aktivitesi haline geliyor.