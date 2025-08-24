Elazığ’da Araç Ağaca Çarptı, Sürücü Yaralandı

KAZA VE ARAÇ HASARI

Elazığ’da bir trafik kazası meydana geldiği bildiriliyor. Fiat Tofaş marka bir aracın ağaca çarpması sonucu araç hurdaya dönerken, sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu üzerindeki Gezin köyü civarında gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN ARAÇ KONTROLÜNÜ KAYBETMESİ

Alınan bilgilere göre, M.T.K. isimli sürücünün kontrolündeki 23 ABB 284 plakalı Fiat Tofaş, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki refüjde bulunan bir ağaca çarptı. Bu çarpmanın ardından araç büyük hasar gördü ve hurdaya döndü. Sürücü olay sonucunda ağır yaralandı.

KAZA SONRASI YARDIM VE İNCELEME

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri ulaştı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri ise kaza alanında incelemeler yaptı ve süreci takip etti.