Elazığ’da Araç Ağaca Çarptı, Sürücü Yaralandı

KAZA VE ARAÇ HASARI

Elazığ’da bir trafik kazası meydana geldiği bildiriliyor. Fiat Tofaş marka bir aracın ağaca çarpması sonucu araç hurdaya dönerken, sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu üzerindeki Gezin köyü civarında gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN ARAÇ KONTROLÜNÜ KAYBETMESİ

Alınan bilgilere göre, M.T.K. isimli sürücünün kontrolündeki 23 ABB 284 plakalı Fiat Tofaş, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki refüjde bulunan bir ağaca çarptı. Bu çarpmanın ardından araç büyük hasar gördü ve hurdaya döndü. Sürücü olay sonucunda ağır yaralandı.

KAZA SONRASI YARDIM VE İNCELEME

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri ulaştı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri ise kaza alanında incelemeler yaptı ve süreci takip etti.

ÖNEMLİ

İzmir’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Menemen'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki otluk alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Fabrikada önemli hasar oluştu.
Hatayspor, Hugo Almeida’yı teknik direktör yaptı

Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yollarını ayırarak, yeni antrenör olarak Hugo Almeida'yı göreve getirdi.

