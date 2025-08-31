Elazığ’da Araç Çarpışması 3 Yaralı

AMBULANS VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Elazığ’da ambulans ve otomobilin çarpışması ile gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı’nda meydana geldi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın duyulmasının ardından sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla kentin hastanelerine taşındı ve tedavi altına alındı. Ayrıca, polis ekipleri kaza alanında detaylı inceleme yaptı.