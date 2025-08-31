Haberler

Elazığ’da Araç Çarpışması 3 Yaralı

AMBULANS VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Elazığ’da ambulans ve otomobilin çarpışması ile gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı’nda meydana geldi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın duyulmasının ardından sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla kentin hastanelerine taşındı ve tedavi altına alındı. Ayrıca, polis ekipleri kaza alanında detaylı inceleme yaptı.

ÖNEMLİ

Haberler

T. Ligi, T. ile S. berabere bitti

Süper Lig 4. haftasında Trabzonspor ve Samsunspor, 1-1 berabere tamamlanan bir maçta karşı karşıya geldi. Samsunspor, 88. dakikada eşitliği sağladı.
Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor’u 8-1 Yendi

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig 4. haftasında Adana Demirspor'u 8-1 yenerek büyük bir başarı elde etti. Maçta Diagne üç gol atarak yıldızlaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.