Elazığ’da Araç Çarpışması 9 Yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN ELAZIĞ

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda toplamda 4’ü ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu’ndaki Koçkale mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Z.P.’nin kullandığı 02 KV 533 plakalı otomobil ile M.Ö.’nün idaresindeki 23 FC 234 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yolun kenarına savruldu.

EMERGENCY RESPONSE TEAMS DEPLOYED

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD, jandarma ve polis timleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere taşınarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri ise kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.