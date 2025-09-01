Elazığ’da Araç Çarpışmasında Üç Yaralı

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Elazığ’da yaşanan bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu toplamda 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, olay Elazığ-Bingöl karayolunun 45’inci kilometresinde 23 AEJ 568 ve 23 FA 195 plakalı araçlar arasında gerçekleşti.

SALDIRILAR HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Kazanın ardından durum hemen yetkililere bildirildi ve sağlık ile polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla şehirdeki hastanelere götürülerek tedavi süreçlerine başlandı. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir inceleme başlatıldı.