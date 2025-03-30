Elazığ’da Araç Devrildi: 1 Yaralı

KAZA ANINDA DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle birlikte otomobil şarampole devrildi.

YARALIYA HIZLI MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine Kovancılar İtfaiyesi ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralı, Kovancılar itfaiyesinin arama kurtarma ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Kazanın ardından gerekli incelemeler başlatıldı.