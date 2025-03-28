Elazığ’da Araç Kazası: 1 Yaralı

ELAZIĞ’DA KAZA MEYDANA GELDİ

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Ataşehir Mahallesi Hacı Saadettin Efendi Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 23 AAZ 407 plakalı hafif ticari araç ile 23 EZ 519 plakalı otomobil çarpıştı. Bu çarpışma neticesinde bir kişi yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Aynı zamanda, polis ekipleri kazanın yaşandığı yerde inceleme yaptı.