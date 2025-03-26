Elazığ’da Araç Kazasında 4 Kişi Yaralandı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE

Elazığ’da hafif ticari aracın şarampole düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Yoluüstü köyü civarında gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Alınan bilgiye göre, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden 03 AAT 506 plakalı hafif ticari araç, şarampole uçarak kaza yaptı. Olay sırasında kazayı gören köy sakinleri, hemen ilk müdahaleyi yaptı ve durumu yetkililere bildirerek yardım çağrısında bulundu.

YARALILARA MÜDAHALE

Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri ise olay yerinde kaza ile ilgili kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.