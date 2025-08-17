Elazığ’da Araç Şarampole Uçtu. Üç Yaralı

KAZA DETAYLARI

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir hafif ticari araç şarampole düştü. Bu kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi neticesinde şarampole uçtu.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALELER

Kaza anını gören çevredeki kişiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlıca sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazanın olduğu alanda detaylı inceleme gerçekleştirdi.