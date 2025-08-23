Haberler

Elazığ’da Araç Trafik Levhasına Çarptı

ELAZIĞ’DA KAZA GERÇEKLEŞTİ

Elazığ’da hafif ticari bir aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Araç, önce bir trafik levhasına daha sonra da refüje çarptı. Bu talihsiz olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı fakat maddi hasar oluştu.

KAZANIN DETAYLARI

Kaza, Elazığ-Bingöl karakolu Gülüşkür mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sürücü 59 ALL 063 plakalı hafif ticari aracı ile direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önce trafik levhasına vurdu, ardından refüje çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine, tedbir amacıyla sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine yönlendirildi. Yaralanma olmadan atlatılan bu kazada, yalnızca maddi hasar meydana geldi.

ÖNEMLİ

