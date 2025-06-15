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Elazığ’da Araç Yan Yattı, 2 Yaralı

ELAZIĞ’DA KAZA OLDU

Elazığ’da bir hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç yan yattı. Bu kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Elazığ-Bingöl karayolu üzerindeki Karasaz köyü civarında gerçekleşti.

OLAYIN SEBEPLERİ VE İLK MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 LP 786 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yan yattı. Kaza esnasında araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, alanında yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere taşınarak tedavi altına alındı.

KAZA YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Kazanın ardından ekipler, olay mahallinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Kazanın nedenleri üzerine çalışmalar sürüyor.

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