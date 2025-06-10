Elazığ’da Araç Yaya Çarptı Yaralı

YARALANMA OLAYI ELÄZIĞ’DA GERÇEKLEŞTİ

Elazığ’da, bir yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Doğukent Mahallesi’nde, Bahattin Öğel Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya, sürücüsü henüz belirlenmeyen 34 MFS 23 plakalı otomobil çarpıyor.

KAZA SONRASI ACİL DURUM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarının ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Yaralı, gelen sağlık ekipleri tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılıyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.