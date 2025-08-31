Elazığ’da Araçlar Çarpıştı, 3 Yaralı

KAZA SONUCUNDA YARALANALAR VAR

Elazığ’da, ambulans ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralanıyor. Kaza, merkez Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı’nda gerçekleşiyor. Edinilen bilgiye göre, meydana gelen bu çarpışma sonucunda yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale ediyor.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası durumu bildirenler, olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırıyor. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere taşınıyor ve tedavi altına alınıyor. Ayrıca, polis ekipleri kazanın olduğu alanda detaylı inceleme gerçekleştiriyor.