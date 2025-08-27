Haberler

Elazığ’da Araçlar Çarpıştı, 9 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda toplamda 9 kişi yaralanıyor. M.Ö. tarafından kullanılan 23 FC 234 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Bingöl kara yolunun Koçharman bölgesinde Z.P. tarafından yönetilen 02 KV 533 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu çarpmanın etkisiyle her iki araç şarampole devriliyor.

Kazada, araç içerisinde bulunan 9 kişi yaralanıyor. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk ediliyor. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılıyor. Bu süreçte yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

16 Yaşındaki Çocuk, Ev Sahibinin Bıçakladı

Erzurum'da 16 yaşındaki E.S., annesinin ev sahibinin sözleri nedeniyle onu bıçaklayarak ağır yaraladı ve ardından sosyal medya üzerinden polise teslim oldu.
Haberler

2024-2025 Eğitim Yılını Tamamladı 781 Öğrenci

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan 2024-2025 eğitim yılında mezun olan 781 öğrenci, gerçekleştirilen törenle astsubay çavuş rütbesi aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.