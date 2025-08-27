Elazığ’da Araçlar Çarpıştı, 9 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda toplamda 9 kişi yaralanıyor. M.Ö. tarafından kullanılan 23 FC 234 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Bingöl kara yolunun Koçharman bölgesinde Z.P. tarafından yönetilen 02 KV 533 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu çarpmanın etkisiyle her iki araç şarampole devriliyor.

Kazada, araç içerisinde bulunan 9 kişi yaralanıyor. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk ediliyor. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılıyor. Bu süreçte yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu bildiriliyor.