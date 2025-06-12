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Elazığ’da Araçta Yangın Çıktı

ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Elazığ’da seyahat eden bir aracın motor kısmında yangın çıktı. Olay, Ahmet Kabaklı Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, hareket halindeki aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, durumu fark edip aracı sağ tarafa çektiğinde motor kısmı alev aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Sürücünün durumu bildirmesi üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili detaylar henüz netlik kazanmadı.

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