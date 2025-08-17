Haberler

Elazığ’da Asansörde Kalan Aile Kurtarıldı

ASANSÖRDE MAHSUR KALAN AİLE KURTARILDI

Elazığ’da bir aile, asansörde sıkıştıkları sırada itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Nailbey Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 5 kişilik aile asansörde mahsur kaldı ve durumun fark edilmesiyle hemen yardım çağrıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, 3 çocuk dahil olmak üzere toplamda 5 kişiyi asansörden başarılı bir şekilde çıkarttı. Kurtarma işlemi sorunsuz tamamlandı.

