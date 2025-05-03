Elazığ’da Ayı Üzümleri Tahrip Etti

AYI, ÜZÜM BAĞLARINI TARAMA ALTINA ALDI

Elazığ’ın Ağın ilçesinde bir ayı, bölgede bulunan üzüm bağlarına zarar vererek dikkat çekti. Modanlı köyü civarında bulunan bu bağlarda, bir vatandaş aniden ayı ile karşılaştı. Hemen babasına haber veren Mustafa Karagöz, ayıyı korkutmak adına yavaşça yanına doğru yaklaştı.

AYIYLA YÜZ YÜZE GELDİ

Karagöz, dev hayvan ile göz göze gelerek mesafesini korudu. Ayının güvenli mesafeye gitmesini bekleyen vatandaş, olayın etkileyici anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ayı bir süre sonra bulunduğu yerden koşarak uzaklaştı ve üzüm bağlarına verdiği zarar burada dikkat çeken bir durum oldu.