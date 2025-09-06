Elazığ’da Başkomiser, O.Ö.’yü Vurdu

OLAYIN DETAYLARI

Elazığ’da, evinde eşini başka bir kişiyle gören başkomiser, tabancasıyla bu şahsı vurarak öldürdü. Olay, Çaydaçıra Mahallesi’nde bir sitede gerçekleşti. Başkomiser M.K. öğle saatlerinde evine girdiğinde, 44 yaşındaki O.Ö. ile karşılaştı. Bu durum üzerine ikili arasında bir kavga çıktı.

KAVGA VE SONUCU

Kavganın ardından, başkomiser belinden çıkardığı silahıyla O.Ö.’ye defalarca ateş etti. O.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesinin ardından, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Hayatını kaybeden O.Ö.’nün cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

ADLİ SÜREÇ

Olayın ardından gözaltına alınan başkomiser, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.